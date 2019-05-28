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РИА Новости

В МВФ заявили о готовности посетить Киев после выборов в Раду

Вчера, 20:52
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Руководитель миссии Международного валютного фонда на Украине Рон ван Роден на встрече с президентом Владимиром Зеленским заявил о готовности миссии после парламентских выборов и формирования кабмина посетить Киев для продолжения переговоров.
Во вторник Зеленский встретился с миссией МВФ, которая работает на Украине. В переговорах также приняли участие глава Нацбанка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова.
"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку", - цитирует руководителя миссии МВФ пресс-служба президента Украины.
По словам ван Родена, до этого будут постоянные консультации по формированию новой повестки дня реформ.
Он отметил, что досрочные выборы в Верховную раду являются новой возможностью для ускорения преобразований в стране. Также руководитель миссии подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институтов.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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