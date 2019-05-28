Омбудсмен рассказала о подростке, напавшем на ученицу в Вольске

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Подросток, который во вторник в школе города Вольска Саратовской области ударил топором ученицу, имел компьютерную зависимость, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были ученики и учитель бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски.

"У него (подростка - ред.) была определенная компьютерная зависимость", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, предварительно, мальчик был увлечен компьютерными играми.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, нападавший подросток состоял на учете у психиатра и учился плохо.

Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что во вторник у подростка были изъяты компьютер и телефон.