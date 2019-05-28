Школа в Вольске, где напали на ученицу, вернется к работе 29 мая

Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку - в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски, а его самого допрашивают следователи.