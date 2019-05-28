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РИА Новости

Школа в Вольске, где напали на ученицу, вернется к работе 29 мая

Вчера, 20:35
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САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Школа города Вольска Саратовской области, где во вторник подросток ранил топором ученицу, оцеплена для следственных действий, но в среду вернется к работе, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку - в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски, а его самого допрашивают следователи.
Автомобиль следственного комитета
Вчера, 18:26
Источник: СК попросит арестовать подростка, напавшего на школу в Вольске
"В настоящее время школа оцеплена, там идут следственные действия. По предварительной информации, (в среду) дети в школе продолжат писать контрольные, переводные школьные экзамены. ГИА (государственную итоговую аттестацию) там не пишут", - сказала собеседница агентства.
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Саратовская областьВольскПроисшествия
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