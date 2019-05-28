В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

ПЯТИГОРСК, 28 мая - РИА Новости. Жительница Махачкалы перепутала педали и сбила четырех человек, а возмущенные очевидцы едва не линчевали ее саму и разбили камнями ее автомобиль, сообщает во вторник МВД Дагестана.

Инцидент произошел вчера вечером: 43-летняя горожанка за рулем Toyota Rav4 наехала на четырех пешеходов, "направляясь с улицы Айвазовского в сторону улицы Огарева".

"По словам водителя, она перепутала педаль газа с тормозом, в результате чего наехала на трех стоявших на тротуаре мужчин и женщину, проходившую мимо", - говорится в сообщении ведомства в Instagram

Все четверо пострадавших госпитализированы: двое мужчин 31 и 32 лет, а также 61-летняя женщина. Еще один пешеход, 25-летний мужчина, находится без сознания в реанимации.

"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.