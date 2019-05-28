Саакашвили намерен сделать Украину ведущей страной в Европе

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил во вторник, что будет бороться за то, чтобы Украина стала ведущей страной в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили гражданство Украины. Саакашвили сообщил, что прилетит в Киев в среду вечером.

"Я один из главных болельщиков, которые есть у Украины в мире... Будем бороться вместе с вами за то, чтобы Украина стала ведущей страной европейского континента… Я верю в Украину", - заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook . Он также поблагодарил Зеленского за решение вернуть ему гражданство.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.