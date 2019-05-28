Саакашвили намерен сделать Украину ведущей страной в Европе

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил во вторник, что будет бороться за то, чтобы Украина стала ведущей страной в Европе.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили гражданство Украины. Саакашвили сообщил, что прилетит в Киев в среду вечером.
"Я один из главных болельщиков, которые есть у Украины в мире... Будем бороться вместе с вами за то, чтобы Украина стала ведущей страной европейского континента… Я верю в Украину", - заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook. Он также поблагодарил Зеленского за решение вернуть ему гражданство.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.