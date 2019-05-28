Эксперты: работа нового главы Якутии показала готовность региона к развитию

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Стратегия социально-экономического развития Якутии на период до 2032 года с определением целевого видения до 2050 года, указ о которой подписал глава республики Айсен Николаев, является обдуманным решением для успешной социально-экономической трансформации региона, считает декан экономического факультета МГУ, доктор экономических наук Александр Аузан.

Год назад, 28 мая 2018 года, указом президента России Айсен Николаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия), а 9 сентября Николаев победил на выборах главы республики, набрав более 71% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

"Решение большинства фундаментальных проблем требует гораздо большего времени, чем три-пять лет. Глава Якутии предложил стратегию до 2032 года и до 2050 года - это обдуманное решение для успешной трансформации и по опыту последних десятилетий мы видим, что положительный результат происходят там, где патриотические элиты мыслят двадцатилетним горизонтом",- сказал РИА Новости Аузан.

По его мнению, год работы Николаева примечателен "неординарностью решений, разработкой и внедрением интересных решений, связанных с разными сферами людей – от культуры до прорывных вещей в области математической подготовки и бизнеса". "Считаю, что первый год работы стал успешным : Николаев постарался заглянуть за грань горизонта, опираясь на решения срочных задач, а также проблем, которые могут вспыхнуть неожиданно", - резюмировал эксперт.

Руководитель Центра исследования межнациональных отношений профессор Леокадия Дробижева напомнила, что "в течение последнего года в Якутии как многонациональном регионе активно проводится ориентация на согласие, а 2019 год объявлен Годом консолидации".

"Считаю большой заслугой Николаева инициативу в послании Госсобранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) , обозначившую главные цели Года консолидации: укрепление взаимного доверия в обществе, вовлеченность и личный вклад каждого якутянина в развитие родного села, города, республики и всей страны, осознание значимости своего участия в общественной жизни",- сказала Дробижева.

Эксперт процитировала слова главы региона о том, что "сегодня в обществе есть два запроса: на консолидацию и перемены". "Для каждого жителя республики было очень ценным услышать слова главы, сказавшего, что мы будем стремиться к тому, чтобы каждый якутянин гордился тем, что живет в успешной, прогрессивной республике, в сильной, могучей России", - подчеркнула она.

Говоря о выбранном курсе главы региона на "согласие", эксперт напомнила о сложной ситуации с нелегальными мигрантами в марте 2019 года, приведшей к протестам против нарушения ими российских законов.

"Ситуация могла развернуться непредсказуемо. Тогда руководство республики предложило собраться в спорткомплексе "Триумф" для серьезного разговора. Важную роль в урегулирования обстановки сыграл глава региона Айсен Николаев, приехавший к собравшимся. Он объяснил, какие меры планирует принять руководство республики, сумел успокоить людей, ему поверили и это говорит о несомненном авторитете главы республики. Своевременные и грамотные разъяснения в якутских и федеральных СМИ, действия органов поддержания общественного порядка, открытость главы республики, других руководителей республиканских ведомств, представителей федеральных органов власти на территории РС(Я) дали результат. Надо отдать должное Николаеву - он взял ответственность и разобрался в ситуации, которая развивалась задолго до него"", - сказала эксперт.

В свою очередь, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил, что сегодня работа главы региона в России оценивается по четким критериям: уровень доверия к власти, занятость населения в бизнесе, экология, производительность труда, качество образования, уровень зарплат, размер инвестицией в бюджет, число высокопроизводительных рабочих мест и доля качественных дорог.

"Айсен Николаев в сентябре был избран жителями Якутии с впечатляющим рейтингом доверия. Надо заметить, что это рейтинг доверия он особо не растерял, несмотря на то, что ему приходится принимать неприятные решения, которые опять же требуются по новым критериям работы губернаторов. Но и тут он не рубит сплеча, у него хватает политической воли подумать как следует, а не бежать исполнять, здесь в приоритете - ответственность перед населением", – считает Журавлев.