Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в интеграцию и создание ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, чтобы выразить ему уважение и поблагодарить за сделанное на пути укрепления двусторонних отношений и создания ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Хотел бы вас поблагодарить, прежде всего, за то, что было сделано на путях интеграции и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и РФ. Здесь огромная ваша заслуга", - сказал Путин на встрече с первым президентом Казахстана.

Президент России отметил, что разговор о необходимых шагах на пути интеграции еще предстоит в рамках его визита. "Но хотел бы вот, что сказать. У нас мероприятия-то основные завтра. А приехали мы к вам сегодня вечером по вашему приглашению исключительно руководствуясь одним соображением: из уважения к вам лично" - подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что совместно с Назарбаевым в его новом качестве еще многое будет сделано на пути укрепления как двусторонних отношений, так и многосторонних интеграционных структур.

В свою очередь, Назарбаев назвал "образцовыми" отношения Казахстана с Россией. "И ваше личное отношение ко мне, к Казахстану имеет огромное значение, и это очень дорогого стоит. Мое решение - 19 марта - в тот же день вы поддержали меня, это было важно", - отметил Назарбаев.

В рамках встречи "за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества" с Казахстаном Путину был вручён Орден "Первый президент Республики Казахстан - лидер нации Нурсултан Назарбаев".

"Мы втроем - вы, я и Лукашенко - пять лет назад здесь подписали и создали этот союз (ЕАЭС). До этого я 25 лет назад в МГУ огласил эту идею. Прошло много времени, а все же идея была, наверное, хорошая, потому что мы ее осуществили", - рассказал Назарбаев.

Он отметил рост взаимной торговли, а также необходимость дальнейшей интеграции ЕАЭС с ЕС, ШОС, АСЕАН и другими организациями.