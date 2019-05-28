В ЕС подтвердили данные о визите Зеленского в Брюссель

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Директор внешнеполитической службы ЕС по вопросам стран Европы Томас Майр-Гартинг подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский в июне должен посетить Брюссель.
Ранее во вторник издание "Европейская правда" со ссылкой на источник сообщило, что Зеленский на следующей неделе планирует посетить Брюссель с первой рабочей поездкой.
"Во время наших встреч (на Украине - ред.) мы договаривались о предстоящих контактах между нашими лидерами. В частности, следующее важное событие, которое состоится в Киеве в июле этого года, — это саммит Украина-ЕС. И в июне мы также ожидаем визит президента Зеленского в Брюссель", - цитирует дипломата агентство УНН.
По его словам, саммит даст возможность подчеркнуть сотрудничество и партнерство, которые существуют между Украиной и ЕС, а также определить основные приоритеты на следующий год.
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