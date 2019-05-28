Зеленский не рассматривает объявление дефолта на Украине, заявили в СНБО

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что глава государства Владимир Зеленский не рассматривает вопрос объявления дефолта на Украине по совету бизнесмена Игоря Коломойского.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.

"Я не думаю, что президент сейчас прислушивается к советам. У него есть сформированная команда людей, к которым он прислушивается. Подчеркиваю, есть позиция отдельных бизнесменов, позиция государства заключается в другом - государство должно защищать интересы граждан", - заявил Данилюк.

Он отметил, что последствия такого решения будут негативными для граждан и подорвут доверие инвесторов.

"Понятно, что невыполнение обязательств по долговым инструментам - это дорога в никуда, дорога, которая подрывает доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно почувствуют люди. Поэтому такие решения даже не рассматриваются", - сказал Данилюк.