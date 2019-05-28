Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T19:01Z
https://ria.ru/20190528/1555039994.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155491/17/1554911750_0:90:3072:1818_1036x0_80_0_0_cba91cca3cb5e9fac0140b5c162b3114.jpg
РИА Новости

Зеленский не рассматривает объявление дефолта на Украине, заявили в СНБО

Вчера, 19:01
333
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что глава государства Владимир Зеленский не рассматривает вопрос объявления дефолта на Украине по совету бизнесмена Игоря Коломойского.
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
"Я не думаю, что президент сейчас прислушивается к советам. У него есть сформированная команда людей, к которым он прислушивается. Подчеркиваю, есть позиция отдельных бизнесменов, позиция государства заключается в другом - государство должно защищать интересы граждан", - заявил Данилюк.
Он отметил, что последствия такого решения будут негативными для граждан и подорвут доверие инвесторов.
"Понятно, что невыполнение обязательств по долговым инструментам - это дорога в никуда, дорога, которая подрывает доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно почувствуют люди. Поэтому такие решения даже не рассматриваются", - сказал Данилюк.
Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что ожидает очередного кредитного транша от МВФ в июне.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после окончания брифинга по итогам встречи с лидерами фракций Верховной рады. 4 мая 2019
Вчера, 18:10
СМИ узнали о первой зарубежной поездке Зеленского
141010
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Косовские СМИ опубликовали личные данные российского сотрудника миссии ООН
РИА
Новости
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после окончания брифинга по итогам встречи с лидерами фракций Верховной рады. 4 мая 2019
СМИ узнали о первой зарубежной поездке Зеленского
Владимир Зеленский
В ЕС подтвердили данные о визите Зеленского в Брюссель
В ЛНР заявили о прибытии диверсантов к линии соприкосновения в Донбассе
Лента
новостей
Михаил Саакашвили
В Грузии прокомментировали возвращение Саакашвили украинского гражданства
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
На Украине планируют разработать новую программу сотрудничества с МВФ
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Зеленский назвал МВФ надежным партнером Украины
Юлия Тимошенко
Тимошенко поздравила Саакашвили с возвращением украинского гражданства
Михаил Саакашвили
Саакашвили намерен сделать Украину ведущей страной в Европе
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук назвал новые украинские власти "профессиональными популистами"
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. 19 декабря 2017
Албанцы снова попытаются занять север Косово, заявил Вучич
ООН подтвердила новое обследование россиянина после нападения в Косово
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пошутила о возвращении Саакашвили украинского гражданства
Александр Данилюк
Украина рассчитывает получить транш МВФ к концу лета
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
05:17Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов
05:14Глава Россельхознадзора оценил риск появления африканской чумы свиней в ДФО
05:07Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
05:01МЧС может наградить жителя Приморья за спасение детей из горящей квартиры
Лента новостейМолния