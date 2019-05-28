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РИА Новости

На Украине планируют разработать новую программу сотрудничества с МВФ

Вчера, 18:51
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Украина рассматривает возможность разработки новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк по итогам встречи президента Владимира Зеленского с представителями миссии МВФ.
"Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ, а также другими международными институтами для того, чтобы подготовиться за летний период, за время выборов, относительно новой программы, которая предоставит дополнительный толчок для развития нашей страны. Это, в принципе, коротко об этой встрече, продолжалась она 1,5 часа, продуктивная встреча, и я уверен, что это позитивный сигнал для всех", - сказал Данилюк во время брифинга, который транслировал телеканал 112.
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Ситуация на УкраинеАлександр ДанилюкМВФУкраинаЭкономика
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