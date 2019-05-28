На Украине планируют разработать новую программу сотрудничества с МВФ

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова называла более поздний срок - июнь.