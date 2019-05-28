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РИА Новости
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Moody's видит риски для получения Украиной очередного транша МВФ

Вчера, 18:31
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© AP Photo / Mark LennihanРейтинговое агентство Moody's
Рейтинговое агентство Moody's
© AP Photo / Mark Lennihan
Рейтинговое агентство Moody's. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Получение Украиной очередного транша кредита от Международного валютного фонда (МВФ) может быть отложено из-за подготовки страны к досрочным парламентским выборам, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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Moody's пишет, что решение о назначении досрочных выборов положительно, поскольку новый кабмин появится раньше, чем ожидалось, "скорее всего в третьем квартале 2019 года", и это приведет к возобновлению процесса реформ в стране.
"Тем не менее досрочные выборы делают еще менее вероятным шанс получения второго транша от МВФ в те же сроки, что и планировалось ранее. Подготовка к досрочным выборам еще сильнее усложнит законодательную деятельность, которую необходимо проделать, чтобы поддерживать текущую программу соглашения с МВФ", - считают эксперты рейтингового агентства.
"Хотя внешняя позиция Украины (резервы ЦБ Украины по отношению к обязательствам по внешнему долгу - ред.) сильнее, чем мы ожидали, собственная ликвидность правительства остается в сложной ситуации, а вопрос доступа к международному рынку неясен", - сообщается в отчете.
Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова назвала более поздний срок - июнь.
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