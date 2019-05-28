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РИА Новости

Тимошенко поздравила Саакашвили с возвращением украинского гражданства

Вчера, 18:24
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© РИА Новости / СтрингерЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Юлия Тимошенко. Архивное фото
КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с возвращением ему украинского гражданства и выразила мнение, что таким образом восстановлена справедливость.
В конце июля 2017 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили. Политик заявил, что в среду возвращается на Украину.
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"Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость. Но мы с вами знаем, что справедливость есть, за нее стоит бороться! Рада, что сегодня справедливость восстановлена и Михаил Саакашвили снова - гражданин Украины. Поздравляю", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
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