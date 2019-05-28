В СНБО прокомментировали возвращение Саакашвили украинского гражданства

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что, вернув украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, глава государства Владимир Зеленский восстановил справедливость.

В конце июля 2017 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили. Политик заявил, что в среду возвращается на Украину.

"Сейчас важно одно: был нарушен закон, и то, как поступили с Михаилом, точно не было примером, как должна себя вести Украина со своими гражданами. Он (Зеленский – ред.) просто восстановил справедливость, восстановил верховенство права на Украине в этом вопросе", - сказал Данилюк на брифинге, которые транслировали украинские телеканалы.