СМИ узнали о первой зарубежной поездке Зеленского

"Зеленский планирует на следующей неделе посетить Брюссель… Ожидается, что визит состоится 4 июня. Он станет первой официальной зарубежной поездкой президента Зеленского", - говорится в сообщении.

По информации издания, приглашение Зеленскому во вторник на встрече с главой администрации президента передали генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристиан Даниельсон и директор Европейской внешнеполитической службы по Европе и Центральной Азии Томас Майер-Хартинг.