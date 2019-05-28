СМИ узнали о первой зарубежной поездке Зеленского

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить Брюссель с первой рабочей поездкой, сообщило во вторник издание "Европейская правда" со ссылкой на источник.
"Зеленский планирует на следующей неделе посетить Брюссель… Ожидается, что визит состоится 4 июня. Он станет первой официальной зарубежной поездкой президента Зеленского", - говорится в сообщении.
По информации издания, приглашение Зеленскому во вторник на встрече с главой администрации президента передали генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристиан Даниельсон и директор Европейской внешнеполитической службы по Европе и Центральной Азии Томас Майер-Хартинг.
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