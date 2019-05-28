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РИА Новости

Жириновский приветствовал действия Вучича в Сербии

Вчера, 18:08
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту Сербии Александру Вучичу телеграмму, в которой приветствовал действия главы государства и выразил ему поддержку партии.
Ранее президент Сербии Александр Вучич приказал перевести Вооруженные силы страны в полную боевую готовность после задержания утром во вторник косовской полицией 13 сербов на севере Косово и Метохии.
"Многострадальный сербский народ в очередной раз подвергся гонениям на родной земле — в Косово. Хочу выразить вам и всему сербскому народу всеведуще поддержку Либерально-Демократической Партии России (ЛДПР) и заявить о солидарности русских с братьями-сербами. Приветствуем ваши решительные действия, направленные на защиту интересов сербских граждан. Не сомневайтесь, справедливость восторжествует", - говорится в телеграмме, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях. Первоначально сообщалось о 22 задержанных сербах и гражданине РФ – сотруднике миссии ООН, столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе. Как минимум трое человек пострадали, в том числе журналист. Позднее Вучич уточнил, что косовские силовики задержали 19 человек.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Франц Клинцевич
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