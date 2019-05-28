Жириновский приветствовал действия Вучича в Сербии

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту Сербии Александру Вучичу телеграмму, в которой приветствовал действия главы государства и выразил ему поддержку партии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич приказал перевести Вооруженные силы страны в полную боевую готовность после задержания утром во вторник косовской полицией 13 сербов на севере Косово и Метохии.

"Многострадальный сербский народ в очередной раз подвергся гонениям на родной земле — в Косово. Хочу выразить вам и всему сербскому народу всеведуще поддержку Либерально-Демократической Партии России (ЛДПР) и заявить о солидарности русских с братьями-сербами. Приветствуем ваши решительные действия, направленные на защиту интересов сербских граждан. Не сомневайтесь, справедливость восторжествует", - говорится в телеграмме, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях. Первоначально сообщалось о 22 задержанных сербах и гражданине РФ – сотруднике миссии ООН, столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе. Как минимум трое человек пострадали, в том числе журналист. Позднее Вучич уточнил, что косовские силовики задержали 19 человек.