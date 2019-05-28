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РИА Новости

Саакашвили не намерен мстить Порошенко за лишение гражданства

Вчера, 18:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили . Архивное фото
КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после возвращения на Украину не намерен мстить экс-президенту Петру Порошенко за то, что он лишил его гражданства.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили.
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"Месть – это вообще не мой стиль… Справедливость – очень важное дело. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы", - заявил Саакашвили во вторник в эфире телеканала "Наш", отвечая на вопрос, будет ли он мстить Порошенко за лишение гражданства.
Политик добавил, что намерен поддерживать нового президента Украины и его команду. "Сейчас есть очень молодой и талантливый президент с его молодой командой, поэтому, я думаю, что мы все должны его поддержать", - добавил Саакашвили.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
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