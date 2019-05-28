Погранслужба готова впустить Саакашвили на территорию Украины

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Оснований для недопуска экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украину больше нет, сообщил во вторник пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Саакашвили, указа ранее во вторник был опубликован на сайте главы государства. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину.

"Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины", - цитирует Слободяна издание "Украинская правда"

По его словам, Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной, "как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы", а теперь эти обстоятельства исчезли.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.