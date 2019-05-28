Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T17:47Z
https://ria.ru/20190528/1555033283.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/101383/67/1013836738_0:258:2761:1811_1036x0_80_0_0_76fdae73fce19a864b4018b4ea95112d.jpg
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали задержание россиянина в Косово

Вчера, 17:47
521
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФранц Клинцевич
Франц Клинцевич
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал арест в Косово россиянина, сотрудника ООН, отметив, что Россия требует официальных извинений со стороны властей Косово и наказания виновных в задержании гражданина РФ.
Как сообщила ранее миссия ООН в Косово (МООНК, УНМИК), во вторник утром косовоалбанская полиция задержала двух сотрудников миссии, позже они были доставлены в больницу с ранениями. Посольство России в Белграде подтвердило, что один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков, и потребовало его освобождения. Освобождения сотрудников ООН потребовал и специальный представитель генсека организации в Косово Захир Танин. Позже миссия сообщила об освобождении россиянина.
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
Вчера, 17:24
"Сербы готовятся к худшему". Что стоит за перестрелкой и арестами в Косово
"Мы требуем официальных извинений со стороны косовских властей и наказания всех виновных в задержании российского гражданина", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
По мнению сенатора, задержание российского сотрудника миссии ООН - очевидная провокация. "Объяснения, которые дал журналистам глава края Хашим Тачи, пытаясь оправдать незаконные действия местной полиции, не выдерживают никакой критики", - добавил Клинцевич.
Также сенатор обратил внимание на то, что причиной задержания Краснощекова стало выполнение им своих прямых обязанностей как сотрудника миссии ООН. "По сути, он оказался нежелательным свидетелем спецоперации, проводимой правоохранительными органами в сербских районах Косово", - написал Клинцевич.
Рамуш Харадинай
Вчера, 17:27
Власти Косово прокомментировали задержание россиянина
Ранее президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи заявил, что россиянин был задержан полицией в Косово во вторник, так как он сопротивлялся действиям правоохранительных органов. По его словам, косовская полиция провела акцию по борьбе с преступностью на севере края.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН. Как минимум трое пострадали, в том числе журналист. Президент Сербии отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность.
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018
Вчера, 10:00
Отпустила ли Сербия Косово? Эксперты прокомментировали заявление ВучичаПрезидент Сербии признал потерю Косово. Действительно ли это так, или Александр Вучич просто маневрирует? Эксперты в эфире радио Sputnik высказали мнение по этому вопросу.
700000
Обсудить 0
Задержание россиянина в КосовоСовет Федерации РФФранц КлинцевичКосовоРоссияВ мире
Рекомендуем
Рамуш Харадинай
Власти Косово прокомментировали задержание россиянина
РИА
Новости
Владимир Жириновский
Жириновский приветствовал действия Вучича в Сербии
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
Российский сотрудник ООН в Косово получил серьезные травмы головы
Фернандо Вальдеррама Пареха
Посла Испании вызвали в МИД России
Лента
новостей
Ситуация в Идлибе
Вершинин: боевики в Идлибе расширили влияние почти на всю зону деэскалации
Косовские СМИ опубликовали личные данные российского сотрудника миссии ООН
ООН подтвердила новое обследование россиянина после нападения в Косово
Сербия должна определиться в вопросе о статусе Косова, считает эксперт
Михаил Саакашвили
Погранслужба готова впустить Саакашвили на территорию Украины
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе
Владимир Путин
Путин прилетел в Нур-Султан
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
В Испании отреагировали на вызов посла в российский МИД
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
В Косово освободили раненого российского сотрудника миссии ООН
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова пошутила о возвращении Саакашвили украинского гражданства
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Песков отметил отсутствие предложений США по встрече Путина и Трампа на G20
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
05:17Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов
05:14Глава Россельхознадзора оценил риск появления африканской чумы свиней в ДФО
05:07Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Лента новостейМолния