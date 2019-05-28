В Совфеде прокомментировали задержание россиянина в Косово

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал арест в Косово россиянина, сотрудника ООН, отметив, что Россия требует официальных извинений со стороны властей Косово и наказания виновных в задержании гражданина РФ.

Как сообщила ранее миссия ООН в Косово (МООНК, УНМИК), во вторник утром косовоалбанская полиция задержала двух сотрудников миссии, позже они были доставлены в больницу с ранениями. Посольство России в Белграде подтвердило, что один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков, и потребовало его освобождения. Освобождения сотрудников ООН потребовал и специальный представитель генсека организации в Косово Захир Танин. Позже миссия сообщила об освобождении россиянина.

"Мы требуем официальных извинений со стороны косовских властей и наказания всех виновных в задержании российского гражданина", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, задержание российского сотрудника миссии ООН - очевидная провокация. "Объяснения, которые дал журналистам глава края Хашим Тачи, пытаясь оправдать незаконные действия местной полиции, не выдерживают никакой критики", - добавил Клинцевич.

Также сенатор обратил внимание на то, что причиной задержания Краснощекова стало выполнение им своих прямых обязанностей как сотрудника миссии ООН. "По сути, он оказался нежелательным свидетелем спецоперации, проводимой правоохранительными органами в сербских районах Косово", - написал Клинцевич.

Ранее президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи заявил, что россиянин был задержан полицией в Косово во вторник, так как он сопротивлялся действиям правоохранительных органов. По его словам, косовская полиция провела акцию по борьбе с преступностью на севере края.