В Москве начались выплаты пострадавшим и семьям погибших в ЧП в Шереметьево

Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево. Архивное фото

Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Компенсационные выплаты пострадавшим и семьям погибших пассажиров в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево 5 мая начались в Москве, их получили все обратившиеся, сообщили РИА Новости в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

"Компенсационные выплаты пострадавшим москвичам и родственникам погибших начались. Распоряжением правительства Москвы от 6 мая 2019 года № 194-РП предусмотрена выплата единовременной материальной помощи в размерах: 1 миллион рублей – семьям погибших в результате катастрофы, 500 тысяч рублей – пострадавшим, которые были госпитализированы в медицинские учреждения и 250 тысяч - пострадавшим лицам, медицинская помощь которым оказана в амбулаторных условиях без госпитализации", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что выплаты материальной помощи осуществлены в соответствии с постановлением всем членам семей погибших и всем пострадавшим, обратившимся за материальной помощью.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам. Трое погибших пассажиров были жителями Москвы.