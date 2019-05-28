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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

В Москве начались выплаты пострадавшим и семьям погибших в ЧП в Шереметьево

Вчера, 17:39
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Компенсационные выплаты пострадавшим и семьям погибших пассажиров в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево 5 мая начались в Москве, их получили все обратившиеся, сообщили РИА Новости в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.
"Компенсационные выплаты пострадавшим москвичам и родственникам погибших начались. Распоряжением правительства Москвы от 6 мая 2019 года № 194-РП предусмотрена выплата единовременной материальной помощи в размерах: 1 миллион рублей – семьям погибших в результате катастрофы, 500 тысяч рублей – пострадавшим, которые были госпитализированы в медицинские учреждения и 250 тысяч - пострадавшим лицам, медицинская помощь которым оказана в амбулаторных условиях без госпитализации", - говорится в сообщении.
Пожар на борту самолета в Шереметьево
© стоп-кадр видео очевидца

В воскресенье вечером самолет "Аэрофлота" SSJ 100, летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета.

Пожар на борту самолета в аэропорту Шереметьево
1 из 8

В воскресенье вечером самолет "Аэрофлота" SSJ 100, летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета.

© стоп-кадр видео очевидца
© AFP 2019 / Viktor Marchukaites

Из-за сложных метеоусловий лайнеру удалось сесть только со второй попытки.

Самолет авиакомпании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100, вернувшийся во время рейса Москва - Мурманск в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту
2 из 8

Из-за сложных метеоусловий лайнеру удалось сесть только со второй попытки.

© AFP 2019 / Viktor Marchukaites
© REUTERS / Nadezhda Polomoshnova

При посадке у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Пожар на борту самолета в аэропорту Шереметьево
3 из 8

При посадке у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели.

© REUTERS / Nadezhda Polomoshnova
© Стоп-кадр видео очевидца

По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, среди них двое детей.

Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
4 из 8

По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, среди них двое детей.

© Стоп-кадр видео очевидца
© АГН "Москва"

Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв трагедии и поручил провести тщательное расследование.

Последствия возгорания самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево
5 из 8

Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв трагедии и поручил провести тщательное расследование.

© АГН "Москва"
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Президент дал указание предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.

Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
6 из 8

Президент дал указание предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Медицинские работники в аэропорту Шереметьево, где самолет авиакомпании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться в аэропорт из-за возгорания на борту
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Tatyana Makeyeva

Среди возможных причин проблем на борту называют попадание молнии в фюзеляж воздушного судна.

Кареты скорой помощи у здания аэропорта Шереметьево, где самолет авиакомпании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться в аэропорт из-за возгорания на борту
8 из 8

Среди возможных причин проблем на борту называют попадание молнии в фюзеляж воздушного судна.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
1 из 8

В воскресенье вечером самолет "Аэрофлота" SSJ 100, летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета.

© стоп-кадр видео очевидца
2 из 8

Из-за сложных метеоусловий лайнеру удалось сесть только со второй попытки.

© AFP 2019 / Viktor Marchukaites
3 из 8

При посадке у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели.

© REUTERS / Nadezhda Polomoshnova
4 из 8

По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, среди них двое детей.

© Стоп-кадр видео очевидца
5 из 8

Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв трагедии и поручил провести тщательное расследование.

© АГН "Москва"
6 из 8

Президент дал указание предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Среди возможных причин проблем на борту называют попадание молнии в фюзеляж воздушного судна.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
В департаменте отметили, что выплаты материальной помощи осуществлены в соответствии с постановлением всем членам семей погибших и всем пострадавшим, обратившимся за материальной помощью.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на месте ЧП в аэропорту Шереметьево
6 мая, 21:59
"Второй день рождения": пассажиры и экипаж рассказали о трагедии с SSJ-100
По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам. Трое погибших пассажиров были жителями Москвы.
Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
"Понимаете, молодые же погибли". Прощание с жертвами катастрофы SSJ100
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Дворец культуры имени Кирова в центре Мурманска стал местом скорби.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
1 из 8

Дворец культуры имени Кирова в центре Мурманска стал местом скорби.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Здесь прощались с шестью погибшими в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево пятого мая.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
2 из 8

Здесь прощались с шестью погибшими в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево пятого мая.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Проводить земляков в последний путь пришли сотни жителей Мурманска.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
3 из 8

Проводить земляков в последний путь пришли сотни жителей Мурманска.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

С раннего утра с погибшими на закрытой церемонии прощались их близкие.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
4 из 8

С раннего утра с погибшими на закрытой церемонии прощались их близкие.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Друзья, коллеги и знакомые, молча ждали в холле.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
5 из 8

Друзья, коллеги и знакомые, молча ждали в холле.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Охранники не сдерживали эмоций: "Понимаете, молодые же погибли. Там родителям плохо".

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
6 из 8

Охранники не сдерживали эмоций: "Понимаете, молодые же погибли. Там родителям плохо".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Семьи двоих из восьми погибших, которые решили похоронить близких в Мурманске, отказались от публичной церемонии.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
7 из 8

Семьи двоих из восьми погибших, которые решили похоронить близких в Мурманске, отказались от публичной церемонии.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево.

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
8 из 8

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Дворец культуры имени Кирова в центре Мурманска стал местом скорби.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Здесь прощались с шестью погибшими в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево пятого мая.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Проводить земляков в последний путь пришли сотни жителей Мурманска.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
4 из 8

С раннего утра с погибшими на закрытой церемонии прощались их близкие.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Друзья, коллеги и знакомые, молча ждали в холле.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Охранники не сдерживали эмоций: "Понимаете, молодые же погибли. Там родителям плохо".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
7 из 8

Семьи двоих из восьми погибших, которые решили похоронить близких в Мурманске, отказались от публичной церемонии.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
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ЧП в ШереметьевоПожар на самолете в ШереметьевоSukhoi SuperjetМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
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