В Москве начались выплаты пострадавшим и семьям погибших в ЧП в Шереметьево

В воскресенье вечером самолет "Аэрофлота" SSJ 100, летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета.
В воскресенье вечером самолет "Аэрофлота" SSJ 100, летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета.
Из-за сложных метеоусловий лайнеру удалось сесть только со второй попытки.
Из-за сложных метеоусловий лайнеру удалось сесть только со второй попытки.
При посадке у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели.
При посадке у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, среди них двое детей.
По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, среди них двое детей.
Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв трагедии и поручил провести тщательное расследование.
Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв трагедии и поручил провести тщательное расследование.
Президент дал указание предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.
Президент дал указание предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Среди возможных причин проблем на борту называют попадание молнии в фюзеляж воздушного судна.
Среди возможных причин проблем на борту называют попадание молнии в фюзеляж воздушного судна.
В воскресенье вечером самолет "Аэрофлота" SSJ 100, летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета.
Из-за сложных метеоусловий лайнеру удалось сесть только со второй попытки.
При посадке у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, среди них двое детей.
Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв трагедии и поручил провести тщательное расследование.
Президент дал указание предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Среди возможных причин проблем на борту называют попадание молнии в фюзеляж воздушного судна.
Дворец культуры имени Кирова в центре Мурманска стал местом скорби.
Дворец культуры имени Кирова в центре Мурманска стал местом скорби.
Здесь прощались с шестью погибшими в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево пятого мая.
Здесь прощались с шестью погибшими в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево пятого мая.
Проводить земляков в последний путь пришли сотни жителей Мурманска.
Проводить земляков в последний путь пришли сотни жителей Мурманска.
С раннего утра с погибшими на закрытой церемонии прощались их близкие.
С раннего утра с погибшими на закрытой церемонии прощались их близкие.
Друзья, коллеги и знакомые, молча ждали в холле.
Охранники не сдерживали эмоций: "Понимаете, молодые же погибли. Там родителям плохо".
Охранники не сдерживали эмоций: "Понимаете, молодые же погибли. Там родителям плохо".
Семьи двоих из восьми погибших, которые решили похоронить близких в Мурманске, отказались от публичной церемонии.
Семьи двоих из восьми погибших, которые решили похоронить близких в Мурманске, отказались от публичной церемонии.
Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево.
Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево.
Дворец культуры имени Кирова в центре Мурманска стал местом скорби.
Здесь прощались с шестью погибшими в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево пятого мая.
Проводить земляков в последний путь пришли сотни жителей Мурманска.
С раннего утра с погибшими на закрытой церемонии прощались их близкие.
Друзья, коллеги и знакомые, молча ждали в холле.
Охранники не сдерживали эмоций: "Понимаете, молодые же погибли. Там родителям плохо".
Семьи двоих из восьми погибших, которые решили похоронить близких в Мурманске, отказались от публичной церемонии.
Церемония прощания с жителями Мурманской области, погибшими в катастрофе самолета SSJ100 в Шереметьево.