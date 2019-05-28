Саакашвили попытается вернуться в политику, считает эксперт

КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство, попытается вернуться в украинскую политику, считает политолог Елена Дяченко.
Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили.
"Саакашвили попытается вернуться в политику. Но политически он выглядит как человек, который полностью провалился по всем направлениям, а теперь возвращается на Украину", - заявила Дяченко РИА Новости во вторник.
По ее мнению, Зеленский вернул Саакашвили гражданство из-за "давления государственного департамента США на администрацию новоизбранного президента". "Такая раздача украинских гражданств направо и налево законным и незаконным способом девальвирует украинский паспорт. Потом эти люди убывают от нас, выбрасывая эти паспорта, как использованные бумаги", - добавила Дяченко.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.