Саакашвили попытается вернуться в политику, считает эксперт

КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство, попытается вернуться в украинскую политику, считает политолог Елена Дяченко.

Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили.

"Саакашвили попытается вернуться в политику. Но политически он выглядит как человек, который полностью провалился по всем направлениям, а теперь возвращается на Украину", - заявила Дяченко РИА Новости во вторник.

По ее мнению, Зеленский вернул Саакашвили гражданство из-за "давления государственного департамента США на администрацию новоизбранного президента". "Такая раздача украинских гражданств направо и налево законным и незаконным способом девальвирует украинский паспорт. Потом эти люди убывают от нас, выбрасывая эти паспорта, как использованные бумаги", - добавила Дяченко.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.