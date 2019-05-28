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РИА Новости

Власти Косово прокомментировали задержание россиянина

Вчера, 17:27
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© AFP 2019 / Armend NimaniРамуш Харадинай
Рамуш Харадинай
© AFP 2019 / Armend Nimani
Рамуш Харадинай. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово рассмотрят дело задержанного во вторник сотрудника миссии ООН (ММОНК, УНМИК) согласно международным конвенциям, учитывая "российскую повестку по дестабилизации региона", заявил косовский "премьер" Рамуш Харадинай.
Как сообщила ранее миссия ООН в Косово (МООНК, УНМИК), во вторник утром косовоалбанская полиция задержала двух сотрудников миссии, позже они были доставлены в больницу с ранениями. Посольство России в Белграде подтвердило, что один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков и потребовало его освобождения. Освобождения сотрудников ООН потребовал и специальный представитель генсека организации в Косово Захир Танин. Затем миссия сообщила об освобождении россиянина.
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"Косовские структуры будут рассматривать дело "российского дипломата" в соответствии с международными конвенциями. (Самопровозглашенное – Прим. ред.) Косово и страны региона знакомы с российской повесткой по дестабилизации региона", - написал Харадинай в Twitter.
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