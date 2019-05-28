В Косово освободили раненого российского сотрудника миссии ООН

БЕЛГРАД, 28 мая — РИА Новости. Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН (УНМИК) освобожден, сообщила представитель организации по связям со СМИ Санам Долатшани.

Во вторник утром спецназ косовского МВД вторгся на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики.

Были задержаны около 30 человек, в том числе два сотрудника миссии ООН в регионе, включая гражданина России Михаила Краснощекова. Позже уточнялось, что он госпитализирован. По данным медиков, Краснощеков получил серьезные травмы головы и находится в реанимации.

Посольство России в Белграде, а также специальный представитель генсека ООН в Косово Захир Танин потребовали немедленного освобождения россиянина.

В Москве резко осудили задержание сотрудников миссии, а поведение косоваров назвали прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США.

Ситуация в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

В феврале 2008 года албанские структуры Косово в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.