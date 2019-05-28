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РИА Новости

В Косово освободили раненого российского сотрудника миссии ООН

Вчера, 16:00
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© REUTERS / Laura HasaniКосовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
© REUTERS / Laura Hasani
БЕЛГРАД, 28 мая — РИА Новости. Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН (УНМИК) освобожден, сообщила представитель организации по связям со СМИ Санам Долатшани.
Во вторник утром спецназ косовского МВД вторгся на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики.
Были задержаны около 30 человек, в том числе два сотрудника миссии ООН в регионе, включая гражданина России Михаила Краснощекова. Позже уточнялось, что он госпитализирован. По данным медиков, Краснощеков получил серьезные травмы головы и находится в реанимации.
Посольство России в Белграде, а также специальный представитель генсека ООН в Косово Захир Танин потребовали немедленного освобождения россиянина.
В Москве резко осудили задержание сотрудников миссии, а поведение косоваров назвали прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США.
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
Вчера, 14:30
"Без ведома хозяев это не делается". В Косово задержан гражданин РФКосовская полиция задержала гражданина РФ, который входит в состав миссии ООН, сообщили в Белграде и Приштине. Эксперт Георгий Федоров в эфире радио Sputnik высказал уверенность, что это задержание ‒ не случайность.

Ситуация в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
В феврале 2008 года албанские структуры Косово в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.
Спустя три года Белград под давлением Брюсселя и для сближения с Евросоюзом был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. Сейчас диалог приостановлен.
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде
Вчера, 12:14
"Балканы быстро воспламеняются". Вучич привел армию в полную боеготовностьПрезидент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ в полную боевую готовность в связи с обстановкой на севере Косово, сообщили СМИ. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
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ООНЗадержание россиянина в КосовоКосовоВ мире
Популярные комментарии
ну всё инцидент исчерпан, сербов по старинной традиции можно кинуть в искуплении вини сказать футбольным фанатам покричать погромче про косово же сырбия
28 мая, 16:08
МгМой господин осмелюсь доложить что,
3001124
О, как! жить хотят косовцы?
28 мая, 16:02
ssedlex76
1900002
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