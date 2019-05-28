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РИА Новости

Косовская полиция задержала российского сотрудника миссии ООН

Вчера, 11:55
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© AP Photo / Bojan SlavkovicКосовские полицейские
Косовские полицейские
© AP Photo / Bojan Slavkovic
БЕЛГРАД, 28 мая — РИА Новости. Косовская полиция задержала россиянина, который входит в состав миссии ООН (УНИМК) в Косово и Метохии, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Россиянина зовут Михаил Краснощенков, уточнил Вучич.
По информации новостного портала Indeksonline, задержанный ранен и находится в больнице города Митровица.
Акция спецназа на севере края началась во вторник в 05:55 (06:55 мск).
"Албанские силы задерживают несколько десятков лиц на севере Косово и Метохии под предлогом борьбы с оргпреступностью и коррупцией", — отметил Вучич.
Военнослужащие армии Сербии
Вчера, 10:27
Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово
Полицейские вторглись на север Косово и Метохии с 73 машинами, в основном бронированными, подчеркнул сербский лидер.

"Еще 50 ждут в южной части Косовска-Митровицы, и еще 15 — на территории муниципалитета Сербица. Есть информация о 23 задержанных сербах", — добавил он.

Сообщалось, что в муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители возводят на улицах баррикады, чтобы препятствовать машинам косовских властей.
В Белграде подчеркнули, что уже оповестили представителей международного сообщества о происходящем и пригрозили ответом, если спецназ не прекратит свои действия. Также Вучич привел в полную боеготовность подразделения армии и полиции Сербии.

Ситуация в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.
Спустя три года Белград под давлением Брюсселя и для сближения с Евросоюзом был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. Сейчас диалог приостановлен.
Ребенок в Приштине в годовщину независимости Косово
Вчера, 10:00
Отпустила ли Сербия Косово? Эксперты прокомментировали заявление ВучичаПрезидент Сербии признал потерю Косово. Действительно ли это так, или Александр Вучич просто маневрирует? Эксперты в эфире радио Sputnik высказали мнение по этому вопросу.
2075828137
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Задержание россиянина в КосовоАлександр ВучичСербияРоссияВ мире
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Интересно зачем Путин убедил Вучича отказаться от Косово? Хотели спровоцировать албанцев? Быстрая реакция на заявления.
28 мая, 12:32
Andor
7000031
Американцы используют любой вариант для провокаций против России. Косово на очереди.
28 мая, 12:33
Сарра Прост
710203
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