Саакашвили прокомментировал получение украинского гражданства

Украина Западу не нужна: Саакашвили выступил в качестве правдоруба Заявления о том, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, и вообще у Запада к ней исключительно шкурный интерес, звучат в последнее время все чаще. Вопрос лишь в том, трансформируются ли они в реальную политику Киева.