Саакашвили прокомментировал получение украинского гражданства

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Михаил Саакашвили поблагодарил президента Украины за возвращение ему украинского гражданства.
Ранее на сайте главы государства появился указ об "исключении положения об утрате Саакашвили гражданства Украины".
Зеленский прислушался к совету Путина и вернул гражданство Украины бывшему президенту Грузии Саакашвили. А не прошло и месяца pic.twitter.com/sFU9ztcOGi— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 мая 2019 г.
"Спасибо!" - написал бывший грузинский и украинский политик фейсбуке.
Днем ранее Саакашвили назвал указ экс-главы Украины Петра Порошенко о лишении его гражданства "трусливым поступком недостойного президента".
Тогда политик отметил, что готов вернуться в страну, чтобы поддержать Зеленского и его команду.
16 апреля, 19:01Украина Западу не нужна: Саакашвили выступил в качестве правдорубаЗаявления о том, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, и вообще у Запада к ней исключительно шкурный интерес, звучат в последнее время все чаще. Вопрос лишь в том, трансформируются ли они в реальную политику Киева.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Спустя два года он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области.
В конце 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, обвинив его в ухудшении экономических показателей региона, а полгода спустя – лишил гражданства. В феврале 2018 года украинские власти экс-губернатора в Польшу и запретили ему въезд в страну до 2021 года.