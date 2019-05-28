В Петербурге нашли останки погибшего под катером серфингиста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Спасатели нашли фрагменты тела серфингиста, погибшего в результате столкновения с катером на Финском заливе в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

Ранее сообщалось, что спасатели ищут тело серфингиста, попавшего в понедельник под катер в Финском заливе. Следственные органы начали проверку по факту смертельного травмирования мужчины. Один фрагмент тела погибшего удалось найти в первый день поисков.