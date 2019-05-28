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РИА Новости

В Петербурге нашли останки погибшего под катером серфингиста

Вчера, 16:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Спасатели нашли фрагменты тела серфингиста, погибшего в результате столкновения с катером на Финском заливе в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
"Найдены фрагменты тела", - сказал собеседник агентства.
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Ранее сообщалось, что спасатели ищут тело серфингиста, попавшего в понедельник под катер в Финском заливе. Следственные органы начали проверку по факту смертельного травмирования мужчины. Один фрагмент тела погибшего удалось найти в первый день поисков.
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