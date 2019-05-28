Опубликовано видео поездки Зеленского в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала в Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала в фейсбуке видео его поездки в Донбасс.

Накануне глава государства посетил регион впервые после победы на выборах, где осмотрел позиции ВСУ и условия содержания военнослужащих на подконтрольной Киеву территории.

Как отмечается в описании видео, Зеленский побывал в станице Луганской и поселке Счастье, а также на передовой — в частности, на посту наблюдения и блиндажах ВСУ на расстоянии 400 метров от позиций ЛНР.

Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ и главой украинского Генштаба Русланом Хомчаком также выслушал доклад командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Сырского.