Опубликовано видео поездки Зеленского в Донбасс

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала в фейсбуке видео его поездки в Донбасс.
Накануне глава государства посетил регион впервые после победы на выборах, где осмотрел позиции ВСУ и условия содержания военнослужащих на подконтрольной Киеву территории.
Как отмечается в описании видео, Зеленский побывал в станице Луганской и поселке Счастье, а также на передовой — в частности, на посту наблюдения и блиндажах ВСУ на расстоянии 400 метров от позиций ЛНР.
Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ и главой украинского Генштаба Русланом Хомчаком также выслушал доклад командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Сырского.
Зеленский неоднократно отмечал, что основной его задачей в качестве президента является прекращения боевых действий в Донбассе.