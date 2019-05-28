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РИА Новости

Опубликовано видео поездки Зеленского в Донбасс

Вчера, 16:20
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала в фейсбуке видео его поездки в Донбасс.
Накануне глава государства посетил регион впервые после победы на выборах, где осмотрел позиции ВСУ и условия содержания военнослужащих на подконтрольной Киеву территории.
Как отмечается в описании видео, Зеленский побывал в станице Луганской и поселке Счастье, а также на передовой — в частности, на посту наблюдения и блиндажах ВСУ на расстоянии 400 метров от позиций ЛНР.
Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ и главой украинского Генштаба Русланом Хомчаком также выслушал доклад командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Сырского.
Зеленский неоднократно отмечал, что основной его задачей в качестве президента является прекращения боевых действий в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
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Визит Зеленского в Донбасс показал, что он не хочет войны, считает эксперт
102600625
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Ситуация на УкраинеДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А не поинтересовался Зеленский, КУДА делись жители из домов, в которых обосновались эти "херои"..? И КАК вообще там живется (или - существуется) местным жителям под оккупацией ВСУ-нацбатами ..???
28 мая, 16:26
kkwlinat
2000006
Только хотел про это написать! ДНР и ЛНР сами блиндажи строят.
28 мая, 16:47
aa.yast
800003
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