На Украине сало подорожало на 70 процентов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На Украине свиное сало подорожало на 70 процентов за два года, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики.
Отмечается, что в апреле 2017 года килограмм этого продукта стоил 44,6 гривны, а в 2019-м — уже 75,7 гривны.
За этот промежуток на Украине также подорожала свинина: с 85 до 116 гривен за килограмм.
Депутат Рады Сергей Тригубенко объяснил резкое увеличение цен инфляцией и эпидемией африканской чумы свиней.
"Болезнь обусловила уничтожение более 32 тысяч голов свиней — и это только по официальным данным. На этом фоне рекордно вырос импорт свинины на Украину из-за границы. <…> Что касается экспорта, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы", — цитирует политика УНН.
Цены на сало растут на Украине давно. Так, в мае 2018 года глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отмечал, что на среднюю зарплату в стране можно приобрести на 30 процентов меньше сала, чем годом ранее. По его словам, еще в 2017 году сало стало "социальным продуктом номер один" по росту цены.