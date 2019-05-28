На Украине сало подорожало на 70 процентов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На Украине свиное сало подорожало на 70 процентов за два года, передает На Украине свиное сало подорожало на 70 процентов за два года, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики.

Отмечается, что в апреле 2017 года килограмм этого продукта стоил 44,6 гривны, а в 2019-м — уже 75,7 гривны.

За этот промежуток на Украине также подорожала свинина: с 85 до 116 гривен за килограмм.

Депутат Рады Сергей Тригубенко объяснил резкое увеличение цен инфляцией и эпидемией африканской чумы свиней.

"Болезнь обусловила уничтожение более 32 тысяч голов свиней — и это только по официальным данным. На этом фоне рекордно вырос импорт свинины на Украину из-за границы. <…> Что касается экспорта, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы", — цитирует политика УНН.