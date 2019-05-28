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РИА Новости

Российское посольство следит за ситуацией с задержанием россиянина в Косово

Вчера, 15:48
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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Посольство России в Сербии продолжает следить за ситуацией с российским сотрудником миссии ООН в Косово (МООНК), но не может прокомментировать сообщения о состоянии его здоровья, сообщила РИА Новости пресс-атташе дипломатической миссии Маргарита Комиссарова.
Как сообщила ранее миссия ООН в Косово (МООНК), во вторник утром косовоалбанская полиция задержала двух сотрудников миссии, позже они были доставлены в больницу с ранениями. Известно, что один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков. О ранении российского гражданина также сообщили многочисленные местные СМИ.
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
Вчера, 14:30
"Без ведома хозяев это не делается". В Косово задержан гражданин РФКосовская полиция задержала гражданина РФ, который входит в состав миссии ООН, сообщили в Белграде и Приштине. Эксперт Георгий Федоров в эфире радио Sputnik высказал уверенность, что это задержание ‒ не случайность.
"Продолжаем следить за ситуацией. Прокомментировать сообщения о состоянии гражданина РФ не можем", - сказала Комиссарова.
Власти самопровозглашенной республики Косово в ходе силовой акции на севере края, по последним данным, заключили под стражу 19 человек.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась во вторник в 5.55 (6.55 мск). Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях. Первоначально сообщалось о 22 задержанных сербах и гражданине РФ – сотруднике миссии ООН, столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе.
Хашим Тачи
Вчера, 14:10
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
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Задержание россиянина в КосовоКосовоООНРоссияВ мире
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