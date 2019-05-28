Российское посольство следит за ситуацией с задержанием россиянина в Косово

БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Посольство России в Сербии продолжает следить за ситуацией с российским сотрудником миссии ООН в Косово (МООНК), но не может прокомментировать сообщения о состоянии его здоровья, сообщила РИА Новости пресс-атташе дипломатической миссии Маргарита Комиссарова.

Как сообщила ранее миссия ООН в Косово (МООНК), во вторник утром косовоалбанская полиция задержала двух сотрудников миссии, позже они были доставлены в больницу с ранениями. Известно, что один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков. О ранении российского гражданина также сообщили многочисленные местные СМИ.

"Продолжаем следить за ситуацией. Прокомментировать сообщения о состоянии гражданина РФ не можем", - сказала Комиссарова.

Власти самопровозглашенной республики Косово в ходе силовой акции на севере края, по последним данным, заключили под стражу 19 человек.