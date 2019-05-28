Защита ростовского замгубернатора обжаловала его арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Адвокат заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша, проходящего по делу о превышении должностных полномочий, подал апелляционную жалобу на его арест, сообщил РИА Новости представитель Ростовского областного суда.

"В суд поступила жалоба на постановление Ленинского районного суда об избрании Сидашу меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрение назначено на 30 мая", - сказал собеседник.

Как ранее сообщал источник РИА Новости, Сидаш был задержан утром 21 мая по делу экс-министра строительства области Николая Безуглова о нарушениях при строительстве стадиона "Ростов Арена" к чемпионату мира по футболу. Дома и на работе у чиновника прошли обыски. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).