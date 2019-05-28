Защита ростовского замгубернатора обжаловала его арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Адвокат заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша, проходящего по делу о превышении должностных полномочий, подал апелляционную жалобу на его арест, сообщил РИА Новости представитель Ростовского областного суда.
Ленинский районный суд 21 мая санкционировал арест Сидаша до 19 июля.
"В суд поступила жалоба на постановление Ленинского районного суда об избрании Сидашу меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрение назначено на 30 мая", - сказал собеседник.
Как ранее сообщал источник РИА Новости, Сидаш был задержан утром 21 мая по делу экс-министра строительства области Николая Безуглова о нарушениях при строительстве стадиона "Ростов Арена" к чемпионату мира по футболу. Дома и на работе у чиновника прошли обыски. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).