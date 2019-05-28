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РИА Новости

Мэр Львова призвал Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили перед пресс-конференцией
Михаил Саакашвили перед пресс-конференцией
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили перед пресс-конференцией. Архивное фото
КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой призвал во вторник президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство Михаилу Саакашвили.
"Призываю президента Владимира Зеленского отменить указ и восстановить Михо (Михаила Саакашвили - ред.) в правах", - написал Садовой в Facebook во вторник.
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Мэр Львова отметил, что для него Саакашвили "товарищ, который приехал в Украину в самые тяжелые времена", и приехал он "по приглашению власти".
"Лишение его гражданства только за то, что посмел пойти против Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства", - добавил Садовой.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
После президентских выборов на Украине, которые выиграл Владимир Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну. При этом в государственной пограничной службе заявили, что тот не имеет законных оснований для въезда. При этом Зеленский ранее пообещал предоставить гражданство всем, кто готов "строить новую, сильную и успешную Украину".
Президент Грузии Михаил Саакашвили. 2008 год
21 мая, 15:50
Саакашвили намерен строить "успешную Украину" после призыва Зеленского
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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