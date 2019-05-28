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РИА Новости

В Москве начался суд над сыном генерала ФСБ по делу о продаже наркотиков

Вчера, 15:12
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Москве начался суд над 46-летним Евгением Здановичем, сыном экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича, передает корреспондент РИА Новости.
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Подсудимому грозит до 20 лет лишения свободы за продажу наркотиков. Пятого июня в Никулинском суде пройдет заседание с опросом свидетелей и изучением материалов дела.
По данным следствия, 10 августа прошлого года Зданович купил у "неустановленного лица" 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны, затем расфасовал вещества с целью незаконного сбыта. В тот же день его задержали правоохранители.
Все это время Зданович находился в СИЗО.
Александр Зданович, профессор кафедры истории Академии ФСБ, занимал должность руководителя Центра общественных связей и управления программ содействия с 1996 по 1999 год. В 2002-м входил в оперативный штаб по освобождению заложников, захваченных террористами в Театральном центре на Дубровке.
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