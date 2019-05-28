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РИА Новости

Медведев заявил о необходимости модернизации технической инфраструктуры МВД

Вчера, 14:55
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу "Россия 24"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Россия 24
© РИА Новости / Александр Астафьев
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации технической инфраструктуры министерства внутренних дел для эффективной работы его информационных систем, у ведомства есть соответствующие предложения и предварительные финансовые расчеты.
На заседании правительственной комиссии по цифровому развитию во вторник премьер обозначил один из вопросов повестки дня - он касается развития информационных систем МВД. Это министерство является одним из ключевых участников национальной программы "Цифровая экономика", напомнил он.
"В банках данных МВД, полиции содержатся весьма востребованные сведения, причем количество запросов по ним как от ведомств, так и от людей стремительно растет", - уточнил Медведев.
С увеличением нагрузки на информационные ресурсы растет и продолжительность этих процессов, отметил глава кабмина, - а это вопрос не только эффективности работы ведомства, но и обеспечения безопасности.
"Поэтому нужно думать о модернизации технической инфраструктуры МВД. Это потребует создания центров хранения и обработки информации, нужно проработать вопрос о том, на какой технологической площадке они будут размещаться, нужны новые цифровые платформы и гибкая система, которая способна работать с большими данными", - заявил Медведев.
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Также, по его словам, "нужно развивать современные сети связи, здесь, как и в других местах, необходимо позаботиться о том, чтобы все данные были надежно защищены, включая защиту от киберпреступности".
"У МВД есть предложения и предварительные финансовые расчеты. Соответственно, министр их доложит", - добавил председатель правительства.
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