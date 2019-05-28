МИД назвал задержание россиянина в Косово провокацией

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Москве резко осудили задержание россиянина в Косово.

Во вторник утром сотрудники ROSU (спецназ косовского МВД) вторглись на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики.

Задержаны около 30 человек, в том числе сотрудник миссии ООН в Косово, гражданин России Михаил Краснощеков. По последним данным, он ранен.

"Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД потребовали от миссии ООН предоставить исчерпывающую информацию по случившемуся, а также предпринять усилия для освобождения Краснощекова.

Кроме того, в Москве поведение косоваров назвали прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США.

"Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук", — подчеркнули в МИД, комментируя обострение ситуации на Балканах.

Ситуация в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

В феврале 2008 года албанские структуры Косово в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.