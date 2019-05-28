Девочку, раненную ледорубом в школе Вольска, прооперировали

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Врачи в городе Вольске Саратовской области прооперировали девочку, пострадавшую при нападении подростка с ледорубом в школе, сообщили РИА Новости в администрации Вольского района.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что 15-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник, по предварительным данным, сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летнюю ученицу, предположительно, ледорубом. В областном минобразования сообщили, что подросток найден, с ним работают правоохранительные органы. По данным минздрава области, девочка госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы, ее состояние оценивалось как среднетяжелое.
"Девочка прооперирована и находится в удовлетворительном состоянии. Решается вопрос о ее транспортировке в Саратов", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе губернатора РИА Новости сообщили, что в Вольск по поручению главы региона прибыли министр здравоохранения области Наталья Мазина и бригада врачей из областной детской клинической больницы, пострадавшую девочку готовят к эвакуации в Саратов.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, нападавший подросток состоял на учете у психиатра и учился плохо.