Григорий Рапота: освоение Арктики – хороший вызов для молодых

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Развитие арктических территорий является хорошим вызовом для нашего общества, и Союзное государство хотело бы объединить усилия россиян и белорусов для решения этих задач на площадке фонда "Арктика-СГ", сказал на открывшейся во вторник в Москве первой научно-практической конференции "Подготовка кадров и молодежная политика в Арктике" госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Организаторами конференции, в которой приняли участие представители ряда российских и белорусских вузов, выступили Постоянный Комитет Союзного государства, министерство науки и высшего образования России, Мурманский арктический государственный университет и Фонд "Арктика-СГ" .

Фонд поддержки высокотехнологичных инновационных программ социально-экономического развития Арктики, международного и регионального сотрудничества "Арктика-СГ" был создан в ноябре 2018 года в целях осуществления финансовой и организационной поддержки высокотехнологичных программ для обеспечения условий социально-экономического развития арктической зоны.

"Арктика – это хороший вызов для нашего общества и, прежде всего, для молодых, ведь Арктика в определенном смысле - наше будущее. Огромная территория требует освоения с точки зрения создания комфортной среды для проживания людей, освоения минеральных ресурсов, создания транспортной инфраструктуры, решения энергетических проблем. И фонд "Арктика-СГ" появился неслучайно: мы бы хотели объединить усилия россиян и белорусов на этой площадке", - сказал в приветственном слове к участникам конференции госсекретарь.

По словам Рапоты, Союзное государство не должно быть в стороне от столь масштабной задачи как освоение Арктики.

"В Беларуси есть очень интересные технологические наработки в области программного обеспечения, беспилотных систем, треть мирового рынка производства спецтехники – за БелАЗами. В одном из конструкторских бюро разработана система легкой железной дороги… Все это может быть применимо в условиях Арктики и вечной мерзлоты. Уверен, что наше взаимодействие с белорусами будет крайне полезным", - сказал он.