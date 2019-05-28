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РИА Новости

Комитет Совфеда поддержал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Вчера, 13:39
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТехосмотр
Техосмотр
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Техосмотр. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Комитет Совфеда по экономполитике на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Документ включен в повестку заседания Совета Федерации 29 мая.
Предлагается также оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, осуществлявшего диагностирование.
Кроме того, законом определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра. Уточняется, что порядок организации и проведения технического осмотра автобусов устанавливается правительством РФ.
Документ должен вступить в силу по истечении года после опубликования закона.
Технический осмотр автомобиля
24 мая, 14:55
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