Комитет Совфеда поддержал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Комитет Совфеда по экономполитике на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Документ включен в повестку заседания Совета Федерации 29 мая.

Предлагается также оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, осуществлявшего диагностирование.

Кроме того, законом определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра. Уточняется, что порядок организации и проведения технического осмотра автобусов устанавливается правительством РФ.