Комитет Совфеда поддержал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Комитет Совфеда по экономполитике на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Документ включен в повестку заседания Совета Федерации 29 мая.
Предлагается также оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, осуществлявшего диагностирование.
Кроме того, законом определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра. Уточняется, что порядок организации и проведения технического осмотра автобусов устанавливается правительством РФ.
Документ должен вступить в силу по истечении года после опубликования закона.