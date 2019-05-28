МИД рассматривает обострение ситуации в Косово как провокацию Приштины

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва рассматривает обострение ситуации в Косово на севере края утром 28 мая и задержание 13 местных сербов как очередную провокацию Приштины, говорится в заявлении МИД РФ.

Сотрудники ROSU (спецназ МВД самопровозглашенной республики Косово – ред.) вторглись утром на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере Косово. По данным СМИ, задержаны 13 человек - сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении в полную боеготовность подразделений армии и полиции Сербии.

"Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенные муниципалитеты на севере края утром 28 мая и задержание 13 местных сербов как очередную провокацию Приштины, направленную на устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве напомнили, что в ходе диалога Белграда и Приштины при участии и поддержке Запада было достигнуто понимание, что косовский полицейский спецназ, вооруженный длинноствольным оружием, на сербонаселенный север входить не будет.

"Тем не менее, на протяжении последних лет это происходит снова и снова при полном попустительстве международных Сил для Косово, имеющих необходимый мандат Совета Безопасности ООН для обеспечения мира и безопасности в крае", - отметили в ведомстве.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.