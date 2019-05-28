На севере Косово была слышна стрельба, сообщают СМИ

БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Ситуация на севере Косово, где полиция проводит спецоперацию, напоминает военное положение, везде были бронеавтомобили полиции косовских албанцев, была слышна стрельба, есть раненые, сообщил корреспондент белградского телеканала Ситуация на севере Косово, где полиция проводит спецоперацию, напоминает военное положение, везде были бронеавтомобили полиции косовских албанцев, была слышна стрельба, есть раненые, сообщил корреспондент белградского телеканала Prva c места событий из города Зубин-Поток.

Во вторник рано утром спецподразделения косовоалбанской полиции начали спецоперацию на севере Косово, где проживают преимущественно сербы. По последним данным, задержаны 23 человека, в том числе сотрудник миссии ООН в Косово гражданин РФ Михаил Краснощеков. Акция вызвала активные протесты местного населения, люди стали строить баррикады на дорогах.

"Была стрельба, при этом множество людей получили ранения. Здесь были и кареты скорой помощи", - сообщил телеканал.