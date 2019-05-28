Опубликован предварительный отчет о крушении самолета совладельца S7

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий обнародовало предварительный отчет о катастрофе бизнес-джета Epic LT RA-2151G, в которой погибла совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева.

В документе фигурируют показания авиадиспетчеров, свидетелей и данные радаров.

По информации бюро, последними словами пилота судна, обращенными к руководителю полета были: "<…> могу я <…> выйти на траекторию?" В свою очередь, руководитель полета ответил утвердительно и рекомендовал повернуть налево.

Двое очевидцев, находившихся в аэропорту рядом с диспетчерским пунктом, заявили, что наблюдали за самолетом во время поворота. По их словам, угол крена составлял примерно 35-40 градусов. Они рассказали, как Epic LT вошел в пикирование и ударился о землю.

Кроме того, примерно в 330 метрах к северо-востоку от места происшествия гуляли несколько человек, один из которых записал видео, представленное в материалах дела. На видеозаписи заметна тень судна, движущегося на запад за восемь секунд до крушения, а также слышен звук двигателя.

Катастрофа в ФРГ

Акционер S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун погибли 31 марта в авиакатастрофе в Германии близ аэропорта Эгельсбах.

Управление по расследованию авиапроисшествий Германии и Межгосударственный авиационный комитет начали расследование. По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В 2018 году Наталия Филева была четвертой в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes с состоянием 600 миллионов долларов. Ей было 55 лет.

Ошибка пилота

Ранее в прокуратуре города Дармштадт по итогам вскрытия, проведенного во Франкфурте, заявили, что жертвы авиакатастрофы погибли в результате крушения, а не при "воздействии третьей стороны".

В свою очередь, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что как основную версию крушения частного самолета рассматривают ошибку пилота.

Как пишет газета, на подлете к Эгельсбаху Дикун получил разрешение на посадку, уведомил об отключении от системы радиолокационного управления и перехода на визуальный полет. Видимость и погода позволяли летчику контролировать ситуацию и сажать машину вручную.

Через восемь минут Epic рухнул на частное поле в нескольких километрах от аэропорта и загорелся.