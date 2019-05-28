Арашуков хотел лишь "побить" советника президента КЧР, заявил свидетель

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Рауф Арашуков в 2010 году поручил только "побить" советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, но в итоге его убили, следует из показаний свидетеля Рустама Копсергенова.

Следственный комитет считает Копсергенова организатором этого преступления, а Арашукова – заказчиком. Копсергенову предъявлено соответствующее обвинение, но его дело расследуется отдельно от Арашукова.

Как сообщили РИА Новости несколько источников, Копсергенов на одном из допросов следующее: Арашуков попросил его найти людей, чтобы "побить Шебзухова с целью отказа его от должности, поскольку он хотел занять его кресло".

В итоге Копсергенов нашел исполнителей - Магомета Джубуева, Алика Татаркулова, Султана Джанкезова и Назима Кущетерова. В мае 2010 года они избили Шебзухова бейсбольными битами, однако тот внезапно побежал в сторону дома, и преступники испугались, что он достанет оружие, и застрелили.

Во время следствия выяснилось, что за это они получили 500 тысяч рублей на всех. В феврале 2013 года Верховный суд КЧР приговорил их к 14,5-19 годам колонии строгого режима.

На сегодняшнем заседании Мосгорсуда, где обжалуется продление ареста Копсергенова, адвокат подтвердил, что задача убивать Шебзухова не ставилась.

"Хотел бы обратить внимание, что были проведены очные ставки между Копсергеновым и осужденными. Они неоднократно давали показания, что не было задачи об убийстве",- заявил адвокат, прося отпустить своего клиента из СИЗО.

Мосгорсуд, однако, оставил Копсергенова в изоляторе. С момента задержания в конце декабря 2017 года он содержится под стражей.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.