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РИА Новости

Арашуков хотел лишь "побить" советника президента КЧР, заявил свидетель

Вчера, 13:11
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРауф Арашуков
Рауф Арашуков
© РИА Новости / Владимир Песня
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Рауф Арашуков. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Рауф Арашуков в 2010 году поручил только "побить" советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, но в итоге его убили, следует из показаний свидетеля Рустама Копсергенова.
Следственный комитет считает Копсергенова организатором этого преступления, а Арашукова – заказчиком. Копсергенову предъявлено соответствующее обвинение, но его дело расследуется отдельно от Арашукова.
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Как сообщили РИА Новости несколько источников, Копсергенов на одном из допросов следующее: Арашуков попросил его найти людей, чтобы "побить Шебзухова с целью отказа его от должности, поскольку он хотел занять его кресло".
В итоге Копсергенов нашел исполнителей - Магомета Джубуева, Алика Татаркулова, Султана Джанкезова и Назима Кущетерова. В мае 2010 года они избили Шебзухова бейсбольными битами, однако тот внезапно побежал в сторону дома, и преступники испугались, что он достанет оружие, и застрелили.
Во время следствия выяснилось, что за это они получили 500 тысяч рублей на всех. В феврале 2013 года Верховный суд КЧР приговорил их к 14,5-19 годам колонии строгого режима.
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На сегодняшнем заседании Мосгорсуда, где обжалуется продление ареста Копсергенова, адвокат подтвердил, что задача убивать Шебзухова не ставилась.
"Хотел бы обратить внимание, что были проведены очные ставки между Копсергеновым и осужденными. Они неоднократно давали показания, что не было задачи об убийстве",- заявил адвокат, прося отпустить своего клиента из СИЗО.
Мосгорсуд, однако, оставил Копсергенова в изоляторе. С момента задержания в конце декабря 2017 года он содержится под стражей.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан и отец уже бывшего сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". К настоящему моменту под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
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