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РИА Новости
Культура

В Феодосии вдвое увеличат площадь галереи имени Айвазовского

Вчера, 12:51
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗдание картинной галереи имени И.К. Айвазовского
Здание картинной галереи имени И.К. Айвазовского
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Площадь Феодосийской картинной галереи имени Ивана Айвазовского после реконструкции будет увеличена вдвое, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее пресс-служба Главгосэкспертизы России сообщила, что здание картинной галереи имени Айвазовского будет реконструировано. Финансировать работы планируется за счет средств федерального и регионального бюджетов.
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"Будет достроен и реконструирован тот комплекс, который есть... В два раза практически будет увеличена площадь галереи. Задача такая, чтобы с фондов, хранилищ поднять картины и выставить на обозрение, а не хранить в запасе, то есть увеличить площадь экспозиций картинной галереи", - сказал журналистам Аксенов.
По его словам, на сегодня уже достигнута договоренность с Минобороны РФ о передаче в собственность города близлежащих к галерее земель со строениями. При этом Аксенов подчеркнул, что галерея останется в собственности города.
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"Все планы учреждены, к работам приступаем. Ход проведения реставрационных работ и строительства будет заслушиваться каждый квартал. Это национальный объект. Здесь самое большое собрание картин Айвазовского в мире. Это надо ценить и помнить. Этот объект в Феодосии будет пользоваться сумасшедшей популярностью у туристов и местных жителей", - сказал Аксенов.
Феодосийская картинная галерея Айвазовского — один из старейших музеев и первая на юге страны публичная картинная галерея. Первая экспозиция была открыта Айвазовским в 1845 году. После смерти художника в 1900 году картинная галерея, согласно его завещанию, перешла в собственность города.
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Собрание галереи представляет собой уникальный комплекс произведений живописи, графики, архивных документов и фотодокументов, мемориальных вещей и предметов декоративно-прикладного искусства – всего более 13 тысяч экспонатов. Здесь собрана крупнейшая в мире коллекция произведений Ивана Айвазовского, работ его учеников и западноевропейских маринистов ХVII – ХIХ веков, а также других живописцев.
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КультураСергей АксеновФеодосияИван АйвазовскийКрым
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