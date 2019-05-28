В Феодосии вдвое увеличат площадь галереи имени Айвазовского

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Площадь Феодосийской картинной галереи имени Ивана Айвазовского после реконструкции будет увеличена вдвое, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее пресс-служба Главгосэкспертизы России сообщила, что здание картинной галереи имени Айвазовского будет реконструировано. Финансировать работы планируется за счет средств федерального и регионального бюджетов.

"Будет достроен и реконструирован тот комплекс, который есть... В два раза практически будет увеличена площадь галереи. Задача такая, чтобы с фондов, хранилищ поднять картины и выставить на обозрение, а не хранить в запасе, то есть увеличить площадь экспозиций картинной галереи", - сказал журналистам Аксенов.

По его словам, на сегодня уже достигнута договоренность с Минобороны РФ о передаче в собственность города близлежащих к галерее земель со строениями. При этом Аксенов подчеркнул, что галерея останется в собственности города.

"Все планы учреждены, к работам приступаем. Ход проведения реставрационных работ и строительства будет заслушиваться каждый квартал. Это национальный объект. Здесь самое большое собрание картин Айвазовского в мире. Это надо ценить и помнить. Этот объект в Феодосии будет пользоваться сумасшедшей популярностью у туристов и местных жителей", - сказал Аксенов.

Феодосийская картинная галерея Айвазовского — один из старейших музеев и первая на юге страны публичная картинная галерея. Первая экспозиция была открыта Айвазовским в 1845 году. После смерти художника в 1900 году картинная галерея, согласно его завещанию, перешла в собственность города.