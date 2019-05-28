В петербургском парке обнаружили тело младенца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Тело новорожденного ребенка обнаружили в полиэтиленовом пакете на территории парка в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУ СК РФ.

Тело ребенка было обнаружено в парке в Калининском районе 27 мая.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 27 мая на территории парка, расположенного в Калининском районе, в полиэтиленовом пакете тела новорожденного мальчика", - говорится в сообщении.