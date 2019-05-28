Кубанский винодел прокомментировал ограничение госзакупок импортных вин

КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Ограничение доступа иностранных вин на российский рынок, в целом, негативно скажется на винодельческой отрасли, потому что может привести к монополизации, но установленные правительством РФ ограничения для госзакупок импортного вина имеют смысл, сообщил РИА Новости главный винодел агрофирмы "Саук-Дере" из Краснодарского края Роман Неборский.

Ранее сообщалось, что правительство РФ ограничило госзакупки отдельных видов продукции виноделия иностранного производства. В документе, опубликованном на сайте госоргана, отмечается, что ограничения на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд вводятся для вин, игристых вин, ликёрных и фруктовых (плодовых) вин. Они не распространяются на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли и общественного питания, уточняется в сообщении.

"Вопрос комплексный. С одной стороны, ущемление любой конкуренции – это минус нам, российским производителям. Это однозначно, потому что это приводит к такой монополизации… С другой стороны, если речь идет только о госзакупках, возможно, так как мы в России живем, имеет смысл пользоваться продукцией только российских производителей. В таком контексте это может быть оправдано", - сказал Неборский.

В целом, отметил он, речь в данном случае идет о незначительных объемах закупок.

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусматривает, что правительство РФ в целях защиты российского внутреннего рынка, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей может устанавливать ограничения на допуск к госзакупкам товаров иностранного производства.