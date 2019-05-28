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РИА Новости

Кубанский винодел прокомментировал ограничение госзакупок импортных вин

Вчера, 11:42
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© РИА Новости / Владимир АстапковичБутылки с игристым вином
Бутылки с игристым вином
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Бутылки с игристым вином. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Ограничение доступа иностранных вин на российский рынок, в целом, негативно скажется на винодельческой отрасли, потому что может привести к монополизации, но установленные правительством РФ ограничения для госзакупок импортного вина имеют смысл, сообщил РИА Новости главный винодел агрофирмы "Саук-Дере" из Краснодарского края Роман Неборский.
Ранее сообщалось, что правительство РФ ограничило госзакупки отдельных видов продукции виноделия иностранного производства. В документе, опубликованном на сайте госоргана, отмечается, что ограничения на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд вводятся для вин, игристых вин, ликёрных и фруктовых (плодовых) вин. Они не распространяются на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли и общественного питания, уточняется в сообщении.
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"Вопрос комплексный. С одной стороны, ущемление любой конкуренции – это минус нам, российским производителям. Это однозначно, потому что это приводит к такой монополизации… С другой стороны, если речь идет только о госзакупках, возможно, так как мы в России живем, имеет смысл пользоваться продукцией только российских производителей. В таком контексте это может быть оправдано", - сказал Неборский.
В целом, отметил он, речь в данном случае идет о незначительных объемах закупок.
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Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусматривает, что правительство РФ в целях защиты российского внутреннего рынка, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей может устанавливать ограничения на допуск к госзакупкам товаров иностранного производства.
Кабмин утвердил список отдельных видов пищевых продуктов, в отношении которых устанавливается такое ограничение, и определил его условия постановлением от 22 августа 2016 года № 832.
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