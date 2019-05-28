Правительство ограничило госзакупки отдельных видов импортных вин

"В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина", - говорится в сообщении на сайте.