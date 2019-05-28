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РИА Новости

Правительство ограничило госзакупки отдельных видов импортных вин

Вчера, 08:58
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБутылки вина
Бутылки вина
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство РФ ограничило госзакупки отдельных видов продукции виноделия иностранного производства, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина", - говорится в сообщении на сайте.

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Новое ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли и общественного питания, уточняется в сообщении.
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусматривает, что правительство РФ в целях защиты российского внутреннего рынка, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей может устанавливать ограничения на допуск к госзакупкам товаров иностранного производства.
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Кабмин утвердил список отдельных видов пищевых продуктов, в отношении которых устанавливается такое ограничение, и определил его условия постановлением от 22 августа 2016 года №832.
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