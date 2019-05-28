В Сети потребовали отставки депутата, предложившего запретить Minecraft

КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. В соцсети "ВКонтакте" появилась петиция об отставке красноярского депутата Владимира Рейнгардта, предложившего запретить компьютерную игру Minecraft.
"Уволить депутата, который предложил запретить "Майнкрафт". <…> Где он увидел насилие в "Майнкрафт"? Непонятно. Понятно лишь одно: этот человек уже сам не знает, что говорит. Просим поддержать данную петицию, если считаете, что "Майнкрафт" никто и никогда не должен запрещать", — говорится в тексте заявления.
Под петицией уже подписались почти полторы тысячи пользователей сети.
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Как рассказал РИА Новости автор инициативы Дмитрий Аксенов, он хочет вызвать резонанс в обществе.
"Конечно, по своей воле он не покинет пост, но хотя бы если этот депутат извинится и возьмет свои слова назад, то мы уже частично выполним цель нашей петиции", — обяснил он.
На прошлой неделе Рейнгардт, депутат Заксобрания Красноярского края от "Единой России", заявил, что необходимо запретить Minecraft, так как она пропагандирует насилие и вызывает гиперактивность.
Игру Minecraft от компании Mojang AB разработал шведский программист. Она не ставит конкретных целей, но предлагает игроку свободу действий: пользователь может добывать полезные ископаемые, исследовать игровой мир, сражаться с противниками.
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