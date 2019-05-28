В Сети потребовали отставки депутата, предложившего запретить Minecraft

"Уволить депутата, который предложил запретить "Майнкрафт". <…> Где он увидел насилие в "Майнкрафт"? Непонятно. Понятно лишь одно: этот человек уже сам не знает, что говорит. Просим поддержать данную петицию, если считаете, что "Майнкрафт" никто и никогда не должен запрещать", — говорится в тексте заявления.