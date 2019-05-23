Красноярский депутат предложил запретить компьютерную игру Minecraft

"Приехал из Нижнеингашского района. Зашел в библиотеку. Сидят дети. Я им говорю, зачем пришли в библиотеку. Отвечают — книжки взять. И все с телефонами. Я спросил, что они смотрят. Говорят — игры закачали. <…> Спрашиваю — Minecraft? Да, Minecraft", — сказал он.