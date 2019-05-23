Красноярский депутат предложил запретить компьютерную игру Minecraft

КРАСНОЯРСК, 23 мая — РИА Новости. Красноярский депутат Владимир Рейнгардт на заседании Заксобрания края предложил запретить компьютерную игру Minecraft, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Приехал из Нижнеингашского района. Зашел в библиотеку. Сидят дети. Я им говорю, зачем пришли в библиотеку. Отвечают — книжки взять. И все с телефонами. Я спросил, что они смотрят. Говорят — игры закачали. <…> Спрашиваю — Minecraft? Да, Minecraft", — сказал он.
По его мнению, эту игру надо запретить, потому что в ней пропагандируется насилие.
Владимир Рейнгардт долгое время был начальником Красноярской железной дороги. Сейчас он депутат Заксобрания от "Единой России".
Игра Minecraft разработана в жанре песочницы шведским программистом и выпущена компанией Mojang AB. Игра не ставит конкретных целей, но предлагает игроку свободу действий — он может добывать полезные ископаемые, исследовать игровой мир, сражаться с противниками.
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