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РИА Новости

Спутнику МГТУ Баумана из суеверия придумают новое название

Вчера, 11:09
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© Фото : НУК СМ МГТУ им. Н. Э. БауманаМолодежный космический центр МГТУ имени Н. Э. Баумана
Молодежный космический центр МГТУ имени Н. Э. Баумана
© Фото : НУК СМ МГТУ им. Н. Э. Баумана
Молодежный космический центр МГТУ имени Н. Э. Баумана. Архивное фото
РЕУТОВ (Московская область), 28 мая — РИА Новости. Третий спутник МГТУ имени Баумана не получит название "Бауманец-3", чтобы не повторить печальную судьбу первых двух аппаратов, сообщил журналистам гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов.
"Мы действительно сотрудничаем по спутникам нового поколения с Бауманским университетом. Это аппарат малого класса, аппарат, который мы называли "Бауманец", а теперь договорились "Бауманцем" больше не называть из суеверия", — сказал он.
© НУК СМ МГТУ им. Н. Э. БауманаСпутник "Бауманец"
Спутник Бауманец
© НУК СМ МГТУ им. Н. Э. Баумана
Спутник "Бауманец"
Первый "Бауманец" не удалось вывести на орбиту из-за аварии ракеты "Днепр" в 2006 году. Второй был потерян при запуске с космодрома Восточный в конце 2017-го — тогда разгонный блок "Фрегат" не смог доставить полезную нагрузку на орбиту из-за неправильно выставленного азимута.
Новый спутник будет аппаратом дистанционного зондирования Земли. Его характеристики Леонов называть не стал. По его словам, здесь главное не разрешение, а какого качества информацию он может давать. Также важно, чтобы студенты-бауманцы могли самостоятельно могли проводить дешифрирование информации и распознавание объектов, добавил Леонов.
Дату пуска также пока не назначили. Создание спутника будет зависеть от финансирования, кроме того, еще нет договоренности с "Роскосмосом", на какой ракете его запустят.
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Александр ЛеоновКосмос - РИА НаукаМГТУ имени БауманаРоскосмосМосковская областьРеутовНПО МашиностроенияРИА Наука
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