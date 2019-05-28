Спутнику МГТУ Баумана из суеверия придумают новое название

РЕУТОВ (Московская область), 28 мая — РИА Новости. Третий спутник МГТУ имени Баумана не получит название "Бауманец-3", чтобы не повторить печальную судьбу первых двух аппаратов, сообщил журналистам гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов.

"Мы действительно сотрудничаем по спутникам нового поколения с Бауманским университетом. Это аппарат малого класса, аппарат, который мы называли "Бауманец", а теперь договорились "Бауманцем" больше не называть из суеверия", — сказал он.

Первый "Бауманец" не удалось вывести на орбиту из-за аварии ракеты "Днепр" в 2006 году. Второй был потерян при запуске с космодрома Восточный в конце 2017-го — тогда разгонный блок "Фрегат" не смог доставить полезную нагрузку на орбиту из-за неправильно выставленного азимута.

Новый спутник будет аппаратом дистанционного зондирования Земли. Его характеристики Леонов называть не стал. По его словам, здесь главное не разрешение, а какого качества информацию он может давать. Также важно, чтобы студенты-бауманцы могли самостоятельно могли проводить дешифрирование информации и распознавание объектов, добавил Леонов.