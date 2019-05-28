В Крыму предостерегли Киев от попыток изменить статус Керченского пролива

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Попытка Киева изменить статус Керченского пролива будет иметь негативные правовые последствия, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

"Намерение Киева добиваться присвоения Керченскому проливу статуса международного противоречит российско-украинскому договору 2003 года. Расторжение этого договора, чего фактически и добивается МИД Украины, повлечет за собой демонтаж всей сложившейся системы правового регулирования в Азовско-Черноморском бассейне". Александр Молохов

Накануне замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться международного статуса для Керченского пролива. По словам дипломата, это снимет вопросы правовой неопределенности пролива, а также "вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего".

Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году.

Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.