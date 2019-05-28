В Крыму предостерегли Киев от попыток изменить статус Керченского пролива

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Попытка Киева изменить статус Керченского пролива будет иметь негативные правовые последствия, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
"Намерение Киева добиваться присвоения Керченскому проливу статуса международного противоречит российско-украинскому договору 2003 года. Расторжение этого договора, чего фактически и добивается МИД Украины, повлечет за собой демонтаж всей сложившейся системы правового регулирования в Азовско-Черноморском бассейне".
Накануне замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться международного статуса для Керченского пролива. По словам дипломата, это снимет вопросы правовой неопределенности пролива, а также "вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего".
Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году.
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Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.
Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.
МИД России неоднократно отмечал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.