Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса.

По словам дипломата, "это снимет многие вопросы, которые до сих пор существуют".

"И вопрос правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего", — сказала Зеркаль в эфире радио "Новое Время".

Замглавы МИД Украины также заявила о необходимости выполнения сторонами Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

Правовой статус

Международно-правовой статус Азовского моря определен Договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году.

Согласно документу Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.

МИД России неоднократно отмечал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.

Провокация в Керченском проливе

В ноябре прошлого году три украинских военных корабля нарушили российскую государственную границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Корабли опасно маневрировали и игнорировали законные требования российской стороны. После этого пограничники задержали украинские корабли, на борту которых находились 22 моряка и два сотрудника СБУ.

Возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы. Владимир Путин назвал инцидент провокацией, направленной на повышение рейтинга Петра Порошенко перед выборами.

В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от российской стороны освободить моряков и вернуть задержанные корабли. При этом в решении не говорится о том, что Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков. Кроме того, трибунал попросил Россию и Украину предоставить отчет о случившемся в Керченском проливе.