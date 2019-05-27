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РИА Новости

Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива

Вчера, 23:32
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса.
По словам дипломата, "это снимет многие вопросы, которые до сих пор существуют".
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"И вопрос правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего", — сказала Зеркаль в эфире радио "Новое Время".
Замглавы МИД Украины также заявила о необходимости выполнения сторонами Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

Правовой статус

Международно-правовой статус Азовского моря определен Договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году.
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Согласно документу Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.
Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.
МИД России неоднократно отмечал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.

Провокация в Керченском проливе

В ноябре прошлого году три украинских военных корабля нарушили российскую государственную границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.
Корабли опасно маневрировали и игнорировали законные требования российской стороны. После этого пограничники задержали украинские корабли, на борту которых находились 22 моряка и два сотрудника СБУ.
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Возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы. Владимир Путин назвал инцидент провокацией, направленной на повышение рейтинга Петра Порошенко перед выборами.
В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от российской стороны освободить моряков и вернуть задержанные корабли. При этом в решении не говорится о том, что Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков. Кроме того, трибунал попросил Россию и Украину предоставить отчет о случившемся в Керченском проливе.
Российская сторона в слушаниях участвовать отказалась. Как отметили в МИД, трибунал не обладает юрисдикцией, необходимой для рассмотрения инцидента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае с Керченским проливом не применима Конвенция по морскому праву от 1982 года. В Кремле также подчеркнули, что Россия продолжит отстаивать свою точку зрения в этом инциденте.
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Елена ЗеркальРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Т.е. по ихнему выходит, что кто-то третий имеет право решать, каким статусом будет обладать пролив, к которому этот третий вообще никакого отношения не имеет??? Смешно, реально смешно! И главное, очень интересно, как этот третий решит заставлять Россию выполнять такие абсурдные, ущемляющие ее интересы, решения.
27 мая, 23:42
Дик Котов
10970003
С таким же успехом можно подать на признание Аляски российской территорией
27 мая, 23:56
Мимолётное ВиДеньЕ
8151002
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