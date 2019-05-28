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РИА Новости

В Иране заявили, что пока не видят перспектив для переговоров с США

Вчера, 10:41
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© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в Тегеране
Антиамериканский рисунок в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Антиамериканский рисунок в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 мая - РИА Новости. Тегеран в данный момент не видит перспектив для переговоров с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"В данный момент перспектив для переговоров с США мы не видим", - сказал он во время брифинга, добавив, что у Тегерана в данный момент нет каких-либо оснований вести переговоры с кем-либо из правительственных чиновников США.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конфернции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 27 мая 2019
27 мая, 06:51
Трамп назвал условие для переговоров с Ираном
Он отметил, что Тегерану необходимо дождаться иных условий и последить за дальнейшим развитием ситуации.
За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
Авианосец класса Nimitz Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
26 мая, 17:40
В Иране рассказали о "страхе" американских военных войти в Персидский залив
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
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Зариф заявил, что Трамп не дождется конца Ирана
Кроме того, США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. В конце апреля администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлять эти исключения. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.
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22 мая, 08:00
Трамп грозит войной. Ответит ли Иран ядерным оружием
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